Монокуляр ночного видения Bresser National Geographic 3x25

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Bresser National Geographic 3x25 – это легкий и компактный прибор ночного видения. Он предназначен для ведения наблюдений в условиях слабой освещенности или в темноте на коротких и средних дистанциях. Может использоваться также в качестве обычного монокуляра для наблюдений днем.

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