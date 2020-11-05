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Телескоп Sky-Watcher BK MAK127 AZ5 на треноге Star Adventurer

Артикул: 221069
  • Телескоп Sky-Watcher BK MAK127 AZ5 на треноге Star Adventurer - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher BK MAK127 AZ5 на треноге Star Adventurer - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher BK MAK127 AZ5 на треноге Star Adventurer - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher BK MAK127 AZ5 на треноге Star Adventurer - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher BK MAK127 AZ5 на треноге Star Adventurer - фото 5
Телескоп Sky-Watcher BK MAK127 AZ5 на треноге Star Adventurer - фото 1
Телескоп Sky-Watcher BK MAK127 AZ5 на треноге Star Adventurer - фото 2
Телескоп Sky-Watcher BK MAK127 AZ5 на треноге Star Adventurer - фото 3
Телескоп Sky-Watcher BK MAK127 AZ5 на треноге Star Adventurer - фото 4
Телескоп Sky-Watcher BK MAK127 AZ5 на треноге Star Adventurer - фото 5
63 040 руб. 
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+ 2080 КэтКоинов
Артикул: 221069
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараТелескопы
Тип телескопазеркально-линзовый
Оптическая схемаМаксутов-Кассегрен
Диаметр объектива127 мм
Фокусное расстояние объектива1500 мм
Максимальное увеличение254х
Установканапольная
Монтировкаазимутальная
Материал штативаалюминий
Вес, кг13
Телескоп Sky-Watcher BK MAK127 AZ5 – это небольшой катадиоптрик, который можно взять с собой на астрономический выезд или поставить на балконе собственной квартиры. Он не занимает много места, мало весит и при этом позволяет наслаждаться невероятными красотами космоса. В него хорошо наблюдать за планетами Солнечной системы и Луной. Опытный любитель астрономии сможет использовать его и для астрофотографии.


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Самовывоз невозможен
Телескоп Sky-Watcher BK MAK127 AZ5 на треноге Star Adventurer - купить по цене 63040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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