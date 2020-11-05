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Пылесборники Bosch BBZ41FK универсальные (4пылесбор.)

Артикул: 220878
  • Пылесборники Bosch BBZ41FK универсальные (4пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Bosch BBZ41FK универсальные (4пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Bosch BBZ41FK универсальные (4пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Bosch BBZ41FK универсальные (4пылесбор.) - фото 2
1 406 руб. 
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Артикул: 220878
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 15 дней
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БрендBosch
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьBOSCH и SIEMENS
Типпылесборник
Прочее4 шт. в упаковке
Качество уборки заметно падает, когда пылесборник засорен. Это связано с тем, что снижается мощность всасывания пылесоса. Если вы обнаружили, что аппарат стал хуже втягивать пыль, значит самое время поменять сборщик. Определить, что накопитель поврежден, можно по скопившемуся на нем сору. 


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Пылесборники Bosch BBZ41FK универсальные (4пылесбор.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1406 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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