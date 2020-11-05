Пылесборники Filtero EIO 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|EIO/Morphy Richards Compact 1200 - 1600 Domatic 1200 - 1900 Domatic Harlekin, Pianissimo Domatic Valente Exclusiv 1200 E -1600 T el Flower 2200 Futura 1200 - 1800 Handy 1200 - 2000 Handy Deluxe, Supreme Handy Valente Pro Edition 1500 Pro Nature ECO 2 Targa 2000 /Duo /Electro Topo 1400 – 2500 Twister Varia 1400 - 2400 Varia Deluxe, Supreme Varia Pianissimo Varia R-control Varia Valente Villa Premium 2200 Duo Villa Steel 2200 Villa Wave 2200 Vinto 1350 - 1900 Vinto Allergie Plus Vinto Edition Plus
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|синтетический
|Прочее
|4 шт. в упаковке
Похожие товары
Телефон для звонков в Новосибирске
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв