Пылесборники Filtero SIE 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.)

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|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|BOSCH BBS 1000 - BBS 1199 AlphaSolida, BBS 2000 - BBS 2299 Alpha, BBS 2400 - BBS 2999 Alpha, BBS 5000 - BBS 5999 Optima, BBS 6310 - BBS 6399 с коробом, BBS 7000 - BBS 7999 Compacta, BBS 8000 - BBS 8999 Perfecta, BGL 2A100 - BGL 2A220, BGL 2B110, BGL 3B220, BGL 3C236, BGL 32000 - BGL 32299, например: BGL 32235, BGL 35110 - BGL 35129, BGL 35 MOVE 5, BGL 35 MOVE 6, BGL 35 MOVE 11, BGL 35 MOV 12, BGL 35 MOV 14, BGL 35 MOV 15, BGL 35 MOV 16, BGL 35 MOV 17, BGL 35 MOV 40, BGL 35 SPORT, BGL 42130 - BGL
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|синтетический
|Прочее
|4 шт. в упаковке
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