Пылесборники Filtero FLS 01 Эконом бумажные (4пылесбор.)

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|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|ELECTROLUX Z 1900 - Z 2095 Clario, Z 2042 Clario, Z 3310 - Z 3395 Ultra Silencer, Z 4500 - Z 4595 Bolido, Z 5000 - Z 5295 Excellio, Z 5000 - Z 5695 Smartvac, Z 5500 - Z 5695 Oxygen, Z 5900 - Z 5995 Oxygen, Z 6200, Z 6201 Mondo Plus, Z 7330 - Z 7350 Oxygen, Z 7530 - Z 7595 Clario, ZAM 6100 - ZAM 6109 Air Max, ZE 310 – 390 Ergospace, ZE 2200 - ZE 2295 Ergospace, ZO 6300 - ZO 6399 Oxy3system, ZP 3510 – ZP 3525 Clario 2, ZUS 3000 – ZUS 3388 Ultra Silencer, ZUS 3900 – ZUS 3999 Ultra Silencer, ZV 1
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|бумажный
|Прочее
|4 шт. в упаковке
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