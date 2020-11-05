Оперативная память Foxline 8GB DDR3 DIMM (FL1600D3U11-8G)

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Foxline FL1600D3U11-8G — один модуль оперативной памяти DDR3 объемом 8ГБ, который работает на частоте 1600 МГц. Оперативная память создана для того, чтобы ускорить обмен данными на вашем компьютере.

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