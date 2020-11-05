Оперативная память Kingston 2x16GB DDR4 DIMM (HX430C15PB3K2/32)

Оперативная память Kingston HyperX Predator [HX430C15PB3K2/32] не только эффективна, но и эффектна: особенностью внешнего вида модели является наличие радиатора оригинальной формы. За счет наличия радиатора увеличена высота модулей (а в комплекте их 2): она равна 42.2 мм. Общий объем комплекта равен 32 ГБ. Память, соответствующая самому распространенному в настоящее время типу DDR4, станет отличным вариантом для использования в составе мощного игрового системного блока. Подойдет устройство и для установки в производительный компьютер, который используется для решения широкого спектра задач. Тактовая частота, которой характеризуется оперативная память Kingston HyperX Predator [HX430C15PB3K2/32], высока: она равна 3000 МГц. Впечатляет и пропускная способность устройства, достигающая 24000 МБ/с. Реализована возможность функционирования памяти и на других частотах: 1600, 1866, 2133, 2400, 2666 и 2800 МГц. Разгонные характеристики памяти реализуются за счет технологии Intel XMP. Модель соответствует таймингам 15-17-17-32. Напряжение питания устройства стандартно для DDR4: 1.2 В.
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