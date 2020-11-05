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Оперативная память Kingston 2x4GB DDR3 DIMM (HX313C9FRK2/8)

Артикул: 220387
  • Оперативная память Kingston 2x4GB DDR3 DIMM (HX313C9FRK2/8) - фото 1
  • Оперативная память Kingston 2x4GB DDR3 DIMM (HX313C9FRK2/8) - фото 2
  • Оперативная память Kingston 2x4GB DDR3 DIMM (HX313C9FRK2/8) - фото 3
  • Оперативная память Kingston 2x4GB DDR3 DIMM (HX313C9FRK2/8) - фото 4
Оперативная память Kingston 2x4GB DDR3 DIMM (HX313C9FRK2/8) - фото 1
Оперативная память Kingston 2x4GB DDR3 DIMM (HX313C9FRK2/8) - фото 2
Оперативная память Kingston 2x4GB DDR3 DIMM (HX313C9FRK2/8) - фото 3
Оперативная память Kingston 2x4GB DDR3 DIMM (HX313C9FRK2/8) - фото 4
3 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 220387
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БрендKingston
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR3
Тактовая частота1333 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)9
Вес, кг0.1
Высота, см3.28
Длина, см13.35
Количество в упаковке2
Объем одного модуля4 Гб
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.5 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способностьPC10600
Оперативная память Kingston HyperX FURY Red Series [HX313C9FRK2/8] является стандартной моделью RAM, которая изготовлена для установки на передовые производительные компьютерные системы. Она относится к DDR3-типу, что позволяет устанавливать платы в кооперативе с процессорами последних поколений. Тем самым обеспечивается заметное ускорение процессов, а также производительность игровых машин. Набор включает пару модулей с общим объемом в 8 ГБ, который равно поделен на обе платы. Особенностью серии является их красный корпус. ОЗУ работает при номинальной частоте в 1333 МГц, а пропускная способность каналов при этом составляет 10666 МБ/c. Разгон модели при помощи утилиты Intel XMP не предусмотрен. За контроль работы каналов отвечает самый медленный форм-фактор DIMM. Память Kingston HyperX FURY Red Series [HX313C9FRK2/8] также отличается своей малой высотой в 32.8 мм, а еще и наличием медных радиаторов, которые убирают лишнее тепло с пайки микросхем, сохраняя их от преждевременной порчи.


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