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Оперативная память произведена с учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность и надежность. Модули относится к классу DDR4, обладают емкостью 2х8 ГБ и 260-контактным модулем SODIMM.?Предельная частота работы устройства достигает 2400 МГц, а пропускная способность – 19200 Мб/с.

Оперативная память Kingston 2x8GB DDR4 SODIMM (HX424S14IB2K2/16) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.