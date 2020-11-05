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Тостер Tefal TT330D30 700Вт серебристый/черный

Артикул: 220328
  • Тостер Tefal TT330D30 700Вт серебристый/черный - фото 1
  • Тостер Tefal TT330D30 700Вт серебристый/черный - фото 2
Тостер Tefal TT330D30 700Вт серебристый/черный - фото 1
Тостер Tefal TT330D30 700Вт серебристый/черный - фото 2
3 978 руб. 
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+ 69 КэтКоинов
Артикул: 220328
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTefal
Тип товараТостеры
Тостер Tefal TT330D30 700Вт серебристый/черный


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Самовывоз невозможен
Тостер Tefal TT330D30 700Вт серебристый/черный - по цене 3978 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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