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Смартфон Doogee X90L Midnight Black

Артикул: 220251
  • Смартфон Doogee X90L Midnight Black - фото 1
  • Смартфон Doogee X90L Midnight Black - фото 2
  • Смартфон Doogee X90L Midnight Black - фото 3
  • Смартфон Doogee X90L Midnight Black - фото 4
  • Смартфон Doogee X90L Midnight Black - фото 5
Смартфон Doogee X90L Midnight Black - фото 1
Смартфон Doogee X90L Midnight Black - фото 2
Смартфон Doogee X90L Midnight Black - фото 3
Смартфон Doogee X90L Midnight Black - фото 4
Смартфон Doogee X90L Midnight Black - фото 5
5 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 220251
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БрендDoogee
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыnano-SIM
Количество ядер4
Частота процессора1500 МГц
Оперативная память3 Гб
Встроенная память16 Гб
Диагональ экрана, дюйм6.1
Цветчерный
Разрешение экрана1280x600
Камера, МП8+5
Наличие GPS/Глонассесть
Фронтальная камера, МП5
Ударопрочный корпуснет
Тип разъема для зарядкиmicro-USB
Влагозащищенный корпуснет
Слот для карты памятиотдельный
АккумуляторLi-Pol
Съемный аккумуляторнет
Емкость аккумулятора3400 мАч
Операционная системаAndroid
Поддержка microSDдо 128 Гб
Сканер отпечатка пальцаесть
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.15
Объем встроенной памяти - 16 Гб. Диагональ экрана - 6.1 дюйм. Операционная система - Android. Емкость аккумулятора - 3400 мАч


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