Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный

Блендер Redmond RHB-2961 – изделие от проверенного бренда. Компания многие годы выпускает технику для кухни. Ее продукция отличается прекрасными параметрами, стильным дизайном и исключительной надежностью. Блендер Redmond RHB-2961 выпускается в черном корпусе. Есть красные и серые элементы, вам понравится приятный дизайн. Питается устройство от сети, подключается через кабель с длиной 1.2 метра. Мощность блендера составляет 1200 Вт. Владельцу предоставляется две скорости работы. Повышение и понижение скорости происходит плавно, что станет еще одним достоинством. Дополнительно присутствует турборежим. Если нужно увеличить скорость на некоторое время, то можно воспользоваться им. В набор поставки входит венчик, он подойдет для взбивания продуктов. Можно отказаться от приобретения миксера, данная модель способна заменить это устройство. Погружная часть металлическая. Обеспечивается гигиеничность при использовании блендера, удается легко удалить загрязнения и поддерживать чистоту. Можно воспользоваться измельчителем, он пригодится для ряда продуктов.