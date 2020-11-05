Автомагнитола SKYLOR AVH-6950 multicolor 2din

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Авторесивер SKYLOR AVH-6950 предназначен для воспроизведения аудио, видео и фото файлов с USB накопителя и MicroSD карты памяти, а также приема радиостанций в AM и FM диапазонах.

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