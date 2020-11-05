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Автомагнитола SKYLOR BT-370 white

Артикул: 219636
Автомагнитола SKYLOR BT-370 white
2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 219636
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БрендSKYLOR
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелида
Наличие GPS/Глонасснет
Читаемые форматыMP3, WMA
Типоразмер1 DIN
Тип дисплеямонохромный
Сенсорный дисплейнет
Радиоприемникесть
Наличие ТВ-тюнеранет
Наличие usb-портаесть
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие Bluetoothесть
Выходная мощность номинальная180 Вт
ВыходыRCA
ВходыUSB, AUX, SD
Длина, см5.3
Ширина, см18.2
Высота, см13.5
Вес, кг0.4
SKYLOR BT-370 - USB/SD-проигрыватель с FM-тюнером, Bluetooth, съемной панелью и пультом ДУ. Магнитола SKYLOR BT-370 проигрывает аудио-файлы MP3 и WMA форматов. Современный дизайн, хромированная ручка регулировки громкости, удобные кнопки навигации с белой подсветкой - всё это и многое другое доступно абсолютно каждому автовладельцу!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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