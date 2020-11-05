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Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS)

Артикул: 219609
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  • Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 2
  • Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 3
  • Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 4
  • Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 5
  • Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 6
  • Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 7
  • Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 8
  • Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 9
  • Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 10
  • Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 11
  • Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 12
  • Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 13
  • Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 14
  • Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 15
  • Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 16
Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 1
Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 2
Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 3
Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 4
Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 5
Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 6
Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 7
Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 8
Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 9
Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 10
Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 11
Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 12
Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 13
Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 14
Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 15
Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото 16
7 390 руб. 
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+ 164 КэтКоинов
Артикул: 219609
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSilverstone
Тип товараВидеорегистраторы
Возможность записи события в отдельный файлесть
Датчик удара (G-сенсор)есть
Диагональ экрана, дюйм2
Кол-во камер1
Конструкцияобычная, с экраном
Максимальное разрешение видеозаписи2304x1296
Наличие GPSесть
Режим записициклическая, запись без разрывов
Угол обзора170° (по диагонали)
Емкость аккумулятора400 мАч
Состояние товарановый
Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS)


Теги товара: С датчиком удара.


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Самовывоз невозможен
Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO (Wi-Fi, GPS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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