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Дистрибьютор питания плюсовой ANL 2, линии. Kонтактные шпильки под клемму кольцо диаметром 6 мм. Медная контактная шина. Для силовых кабелей сечением 8 - 0 AWG. Предохранители в комплект не входят. Размеры (ДхШхВ), мм - 120х73х37

Дистрибьютор питания SWAT FHD-2ANL - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 345 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформите покупку через корзину.