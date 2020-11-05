Камера заднего вида INCAR Ford Mondeo 08+,Fiesta,Focus(h/b), S-Max,Kuga (VDC-013)

Для большей безопасности во время движения задним ходом, оптимальный вариант - вывести картинку, происходящего вне зоны видимости водителя на экран консоли (головного устройства, монитора). Подключив камеру заднего вида, вы получите желаемый результат. Качественная оптика, хорошее разрешение и шикарный обзор (170 градусов - видно практически все, что происходит позади автомобиля) это гарантия комфортного и безопасного управления автомобилем. Подключение камеры заднего вида к системе не требует специальных навыков (питание +/- и видеокабель), единственная сложность - грамотно проложить линейный кабель через салон автомобиля к приборной панели. Камера ставиться, как правило в место подсветки номерного знака, не нарушая общей конструкции. Повышенная пыле и влагозащита гарантируют длительное использование системы, в течение всего срока эксплуатации транспортного средства (тем не менее не рекомендуется направлять на камеру струю воды под напором при мойке автомобиля). Высокая светочувствительность делает возможным пользоваться камерой в темноте