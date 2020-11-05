Автоакустика ACV SV-200PRO

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Громкая и мощная акустика серии SPL SHOW 8 дюймов. Она активно участвует в соревнованиях по автозвуку и помогает командам завоевывать призовые места по фронту. Динамики SV-200PRO имеют диапазон диапазон 100 - 7kГц и чувствительность 100dB/SPL. Предназначены для установки в двери или заднюю часть кузова.

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