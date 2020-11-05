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Автоакустика JVC CS-J510 X

Артикул: 219495
  • Автоакустика JVC CS-J510 X - фото 1
  • Автоакустика JVC CS-J510 X - фото 2
  • Автоакустика JVC CS-J510 X - фото 3
  • Автоакустика JVC CS-J510 X - фото 4
  • Автоакустика JVC CS-J510 X - фото 5
Автоакустика JVC CS-J510 X - фото 1
Автоакустика JVC CS-J510 X - фото 2
Автоакустика JVC CS-J510 X - фото 3
Автоакустика JVC CS-J510 X - фото 4
Автоакустика JVC CS-J510 X - фото 5
1 280 руб. 
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Артикул: 219495
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендJVC
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя13 см
Импеданс4 Ом
Материал дифузораслюда
Материал подвесарезина, ткань
Номинальная мощность30 Вт
Пиковая мощность250 Вт
Чувствительность91 дБ
Длина, см13
Ширина, см13
Высота, см4.4
Вес, кг0.34
С помощью коаксиальной акустической системы JVC CS-J510XU, мощность которой приравнивается к 250 Вт, можно сделать свою жизнь более комфортной. Данная 2-полосная система комплектуется двумя долговечными динамиками, диаметры которых составляют 13 см. Материалом, из которого произведены диффузоры динамиков, является высококачественная слюда. Приобрести такое многофункциональное изделие можно уже сейчас. JVC CS-J510XU воспроизводит музыку в широком частотном диапазоне, начиная от 40 Гц и заканчивая 20000 Гц. Чувствительность данной системы составляет 91 дБ, благодаря чему ее владелец сможет насладиться качественным воспроизведением любой музыки.


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Самовывоз невозможен
Автоакустика JVC CS-J510 X – стоимость товара 1280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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