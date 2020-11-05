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Коаксиальная 2-х полосная автомобильная акустическая система серии BASIC. Материал динамика, полипропилен инжекционного литья, обладает износоустойчивыми свойствами, что является прекрасным поводом для замены штатных динамиков автомобиля! Номинальная мощность динамиков 25 Вт. Чувствительность 89 дБ. При подключении через усилитель акустики SKYLOR серии BASIC раскрывается в полном объеме, и может выдавать максимальную мощность до 130 Вт.

Автоакустика SKYLOR BS-1604 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.