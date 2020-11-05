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Автоакустика SKYLOR TW-T35E твиттер

Артикул: 219474
Автоакустика SKYLOR TW-T35E твиттер
880 руб. 
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Артикул: 219474
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSKYLOR
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя3.5 см
Импеданс4 Ом
Номинальная мощность20 Вт
Пиковая мощность80 Вт
Чувствительность92 дБ
Длина, см3.5
Ширина, см3.5
Высота, см1.9
Высокочастотная акустика диаметром 35 мм. Номинальная мощность 20 Вт. Чувствительность 92 дБ. Диапазон воспроизводимых частот 2000 - 22000 Гц.


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Автоакустика SKYLOR TW-T35E твиттер - данный товар вы можете купить по цене по цене 880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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