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Наушники Meze 99 Neo Black Silver

Артикул: 219202
  • Наушники Meze 99 Classics Neo Black Silver - фото 1
  • Наушники Meze 99 Classics Neo Black Silver - фото 2
  • Наушники Meze 99 Classics Neo Black Silver - фото 3
  • Наушники Meze 99 Classics Neo Black Silver - фото 4
Наушники Meze 99 Classics Neo Black Silver - фото 1
Наушники Meze 99 Classics Neo Black Silver - фото 2
Наушники Meze 99 Classics Neo Black Silver - фото 3
Наушники Meze 99 Classics Neo Black Silver - фото 4
14 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 219202
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БрендMeze
Тип товараНаушники с микрофоном
Микрофонесть
Тип беспроводного соединениянет
Конструкцияполноразмерные
Отсоединяемый кабельда
Система активного шумоподавлениянет
Складная конструкциянет
Спортивныенет
Поддержка Apt-Xнет
Цветчерный/серебро
Диапазон воспроизводимых частот, Гц15-25000
Длина кабеля1.5 м
Разъём наушниковmini jack 3.5 mm
Полноразмерные динамические наушники с микрофоном. Диапазон частот 5 - 25000 Гц, 103 дБ, 32Ом, вес 260 г. Цвет черный-серебро


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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