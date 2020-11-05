8(383)207-84-47
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Техника для кухни Приготовление напитков Электрочайники Starwind Чайник электрический Starwind SKG7740 темно-серый/бирюзовый

Чайник электрический Starwind SKG7740 темно-серый/бирюзовый

Артикул: 219154
  • Чайник электрический Starwind SKG7740 темно-серый/бирюзовый - фото 1
  • Чайник электрический Starwind SKG7740 темно-серый/бирюзовый - фото 2
  • Чайник электрический Starwind SKG7740 темно-серый/бирюзовый - фото 3
  • Чайник электрический Starwind SKG7740 темно-серый/бирюзовый - фото 4
Чайник электрический Starwind SKG7740 темно-серый/бирюзовый - фото 1
Чайник электрический Starwind SKG7740 темно-серый/бирюзовый - фото 2
Чайник электрический Starwind SKG7740 темно-серый/бирюзовый - фото 3
Чайник электрический Starwind SKG7740 темно-серый/бирюзовый - фото 4
1 800 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 219154
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендStarwind
Тип товараЭлектрочайники
Чайник электрический Starwind SKG7740 темно-серый/бирюзовый


Смотрите также: Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Чай-машины, Электрочайники, Керамические чайники электрические, Чайники с регулировкой температуры, Чайники электрические стеклянные, Мини-чайники электрические, Маленькие электрочайники 0.5 л дорожные, Чайники металлические электрические, Чайники электрические 1 литр, Электрические чайники с подсветкой, Чайники электрические красные, Электрические чайники из нержавеющей стали.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Чайник электрический Starwind SKG7740 темно-серый/бирюзовый - стоимость товара 1800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...