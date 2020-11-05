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Главная Портативная техника Наушники Xiaomi Наушники Xiaomi Mi Sports Bluetooth Earphones Black (X15235)

Наушники Xiaomi Mi Sports Bluetooth Earphones Black (X15235)

Артикул: 219009
  • Наушники Xiaomi Mi Sports Bluetooth Earphones Black (X15235) - фото 1
  • Наушники Xiaomi Mi Sports Bluetooth Earphones Black (X15235) - фото 2
  • Наушники Xiaomi Mi Sports Bluetooth Earphones Black (X15235) - фото 3
  • Наушники Xiaomi Mi Sports Bluetooth Earphones Black (X15235) - фото 4
  • Наушники Xiaomi Mi Sports Bluetooth Earphones Black (X15235) - фото 5
Наушники Xiaomi Mi Sports Bluetooth Earphones Black (X15235) - фото 1
Наушники Xiaomi Mi Sports Bluetooth Earphones Black (X15235) - фото 2
Наушники Xiaomi Mi Sports Bluetooth Earphones Black (X15235) - фото 3
Наушники Xiaomi Mi Sports Bluetooth Earphones Black (X15235) - фото 4
Наушники Xiaomi Mi Sports Bluetooth Earphones Black (X15235) - фото 5
1 900 руб. 
2 040 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 219009
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендXiaomi
Тип товараНаушники с микрофоном
Микрофонесть
Тип беспроводного соединенияBluetooth
Конструкциявнутриканальные
Отсоединяемый кабельнет
Система активного шумоподавлениянет
Складная конструкциянет
Спортивныеда
Поддержка Apt-Xнет
Цветчерный
Диапазон воспроизводимых частот, Гц20-40000
Облегченный корпус и эргономичный дизайн — Mi Sport Bluetooth Headset созданы для любителей спорта. Водонепроницаемый корпус и 7 часов работы без подзарядки. Музыка всегда с вами, даже во время бега на длинные дистанции.


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Наушники Xiaomi Mi Sports Bluetooth Earphones Black (X15235) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1900 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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