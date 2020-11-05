Швейная машина Janome DC 50 белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Janome
|Тип товара
|Швейные машины
|Вес, кг
|8
|Выполнение петель
|автоматическое
|ЖК-дисплей
|да
|Количество петель
|3
|Количество строчек
|47
|Максимальная длина стежка
|5
|Максимальная ширина стежка
|7
|Максимальный подъем лапки
|13
|Нитевдеватель
|да
|Особенности
|Автоматическая регулировка натяжения нити, отключение механизма подачи ткани, диапазон тканей от кожи до шелка, мгновенный выбор стежков.
|Подтип
|компьютеризированная
|Регулятор скорости шитья
|да
|Рукавная платформа
|да
|Цвет
|белый
|Челнок
|горизонтальный
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