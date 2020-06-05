Швейная машина Brother LX700 белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Brother
|Тип товара
|Швейные машины
|Выполнение петель
|полуавтоматическое
|Количество строчек
|17
|Максимальная длина стежка
|4
|Максимальная ширина стежка
|5
|Нитевдеватель
|да
|Особенности выполнения петель
|потайная, эластичная, эластичная потайная
|Отсек для хранения принадлежностей
|да
|Подсветка
|да
|Подтип
|электромеханическая
|Реверс
|да
|Рукавная платформа
|да
|Цвет
|белый
|Челнок
|горизонтальный
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05.06.2020
Понятна в использовании, проста в обращении, очень милый дизайн.
Комментарий:
Долго выбирала первую швейную машину. По всем характеристикам подошла именно эта модель. Тем более на данном сайте кото- фото была акционная цена. Что и повлияло на конечный выбор.