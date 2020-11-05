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Главная Компьютерная техника и ПО Защита питания Сетевые фильтры Vektor Сетевой фильтр Vektor Z NEW 3.5 кВт светло-серый 5м (для бытовой техники,повышенная мощность)

Сетевой фильтр Vektor Z NEW 3.5 кВт светло-серый 5м (для бытовой техники,повышенная мощность)

Артикул: 218730
Сетевой фильтр Vektor Z NEW 3.5 кВт светло-серый 5м (для бытовой техники,повышенная мощность)
940 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218730
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVektor
Тип товараСетевой фильтр
USB зарядное устройствонет
Входная вилкаEURO (CEE 7/7 с заземляющим контактом)
Высота, см5
Выходные розетки4 розетки с заземляющим контактом, 1 розетка универсальная без заземления
Длина шнура5 м.
Длина, см28
Защита от короткого замыканияда
Количество розеток5
Максимальный ток16 А
Напряжение сети, В220
Ширина, см9
Сетевой фильтр повышенной мощности. Работает под нагрузкой до 16А/3,5 кВт. Подходит для защиты посудомоечных, стиральных машин, мультиварок, свч печей, климатического оборудования и других электроприборов значительной мощности. Высококачественный АБС пластик корпуса, кабель с сечением 3х1, карболитовый автоматический предохранитель многократного действия на 16А четыре розетки с заземлением плюс 1 универсальная, световой индикатор исправности электронного блока защиты, система крепления к поверхности.


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Сетевой фильтр Vektor Z NEW 3.5 кВт светло-серый 5м (для бытовой техники,повышенная мощность) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 940 руб., позвонив по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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