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Автомобильный компрессор Swat SWT-412

Артикул: 218625
Автомобильный компрессор Swat SWT-412
2 610 руб. 
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+ 62 КэтКоинов
Артикул: 218625
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSWAT
Тип товараКомпрессор автомобильный
Максимальное давление, атм5,4
Тип подключенияв гнездо прикуривателя
Напряжение 24 В12
Габаритные размеры, см18,5х7,5х16
Встроенный манометрда
Длина кабеля питания, м3,5
Длина воздушного шланга, м 0,5
Компрессор для подкачки шин автомобилей. Представляет собой компактный прибор, который отличается лёгкой массой и удобством в эксплуатации. Электромеханическое устройство заключено в пластиковый корпус чёрного цвета с белой панелью, компактным дисплеем и жёлтыми кнопками управления. В компрессоре также предусмотрен яркий фонарик. Для работы оборудования требуется подключение к штатной сети электропитания 12 В.


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Самовывоз невозможен
Автомобильный компрессор Swat SWT-412 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2610 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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