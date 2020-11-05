Зарядное устройство Digma DCB-50

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Digma
|Тип товара
|Зарядное устройство
|Емкость
|120 Ач
|Особенности
|Защита от неправильного подключения. Защита от перенапряжения. Защита от перегрузок. Защита от перегрева.
|Рабочая температура, °C
|от -10 до +35
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