GPS-модуль для видеорегистратора Thinkware

Внешний оригинальный GPS модуль для видеорегистраторов Thinkware подходит для моделей, где нет встроенного GPS приемника, а именно: F50/X350/X550. Если вы решили, что для вас важны показания GPS координат, вы хотите отображать скорость движения своего авто на видео и, желаете, чтобы весь функционал системы ADAS в вашей модели работал, если он заявлен (предупреждение о камерах скорости, о сьезде с полосы, о приближении к авто впереди вас), то данный модуль необходим. С помощью него ваша видеозапись не только сохраняет сведения о направлении и скорости движения, но и дает возможность отслеживать маршруты выходных дней, проводимых с родными и близкими. Кабель длиной 0.3м позволяет установить GPS рядом с регистратором, а малый размер 43?46мм сделает гаджет скрытным.