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Автомагнитола Digma DCR-350G 1DIN 4x45Вт

Артикул: 218530
  • Автомагнитола Digma DCR-350G 1DIN 4x45Вт - фото 1
  • Автомагнитола Digma DCR-350G 1DIN 4x45Вт - фото 2
  • Автомагнитола Digma DCR-350G 1DIN 4x45Вт - фото 3
Автомагнитола Digma DCR-350G 1DIN 4x45Вт - фото 1
Автомагнитола Digma DCR-350G 1DIN 4x45Вт - фото 2
Автомагнитола Digma DCR-350G 1DIN 4x45Вт - фото 3
1 503 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218530
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDigma
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелида
Наличие GPS/Глонасснет
Читаемые форматыMP3
Типоразмер1 DIN
Тип дисплеяцветной
Сенсорный дисплейнет
Радиоприемникесть
Наличие ТВ-тюнеранет
Наличие usb-портаесть
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие Bluetoothесть
Выходная мощность номинальная180 Вт
Выходыаудио
ВходыUSB
Длина, см5
Ширина, см17.8
Высота, см16
Вес, кг0.4
Цифровой ресивер Digma в черном корпусе имеет компактные размеры. Подсветка кнопок управления. Дисплей потребляет минимум энергии, несмотря на это, информация на нем читается превосходно. Стандартный типоразмер: 1 din, позволит самостоятельно установить его в панель любого автомобиля.


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Самовывоз невозможен
Автомагнитола Digma DCR-350G 1DIN 4x45Вт - стоимость товара 1503 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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