Сумка для фото/видеокамеры Hama Odessa 90 черный/серый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Hama
|Тип товара
|Сумка
|Варианты переноски
|плечевой ремень
|Вес, кг
|0.21
|Вместимость
|камера, аксессуары
|Внешние габариты (ШxВxГ), см
|13х7х7.50
|Дождевик
|есть
|Защита от воды
|есть
|Материал
|текстиль
|Цвет
|черный/серый
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