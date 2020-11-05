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Мобильный телефон Philips Xenium E182 Blue

Артикул: 218377
  • Мобильный телефон Philips Xenium E182 XENIUM Blue - фото 1
  • Мобильный телефон Philips Xenium E182 XENIUM Blue - фото 2
  • Мобильный телефон Philips Xenium E182 XENIUM Blue - фото 3
  • Мобильный телефон Philips Xenium E182 XENIUM Blue - фото 4
Мобильный телефон Philips Xenium E182 XENIUM Blue - фото 1
Мобильный телефон Philips Xenium E182 XENIUM Blue - фото 2
Мобильный телефон Philips Xenium E182 XENIUM Blue - фото 3
Мобильный телефон Philips Xenium E182 XENIUM Blue - фото 4
2 960 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218377
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPhilips
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Тип SIM-картыобычная
Количество SIM-карт2
Емкость аккумулятора3100 мАч
Диагональ экрана, дюйм2.4
Камера, МП0.3
Разрешение экрана320x240
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветсиний
Поддержка 4G LTEнет
Wi-Fiнет
Наличие GPS/Глонасснет
Встроенная память32 Мб
Сканер отпечатка пальцанет
Слот для карты памятидо 32 Гб
Влагозащищенный корпуснет
Вес, кг0.125
Ударопрочный корпуснет
Фронтальная камера, МПнет
Функция беспроводной зарядкинет
Поддержка NFCнет
ПроизводствоКитай
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Цветной дисплей. Компактные размеры и небольшой вес.


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Мобильный телефон Philips Xenium E182 Blue - данный товар вы можете купить по цене по цене 2960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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