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Смартфон Doogee X90 Black

(1)
Артикул: 218289
Смартфон Doogee X90 Black
4 530 руб. 
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Артикул: 218289
В наличии
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БрендDoogee
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыnano-SIM
Количество ядер4
Частота процессора1300 МГц
Оперативная память1 Гб
Встроенная память16 Гб
Диагональ экрана, дюйм6.1
Цветчерный
Разрешение экрана1280x600
Камера, МП8+5
Материал корпусапластик
Тип разъема для зарядкиmicro-USB
Влагозащищенный корпуснет
Фронтальная камера, МП5
Ударопрочный корпуснет
Слот для карты памятиотдельный
Время работы в режиме ожидания240 ч
Наличие GPS/Глонассесть
Емкость аккумулятора3400 мАч
Операционная системаAndroid
Поддержка microSDдо 128 Гб
Сканер отпечатка пальцанет
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.15
Объем встроенной памяти - 16 Гб. Диагональ экрана - 6.1 дюйм. Операционная система - Android. Емкость аккумулятора - 3400 мАч


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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14.03.2020
Достоинства:
Внешний вид, большой, красивый, практически безрамочный дисплей. Работает нормально по сравнению с телефонами до 5 тысяч рублей у которых 1 гиг оперативки. Батарею держит очень долго. Музыка за 8 часов процентов 25 сажает, 8 часов Ютуба на всей яркости дисплея при wi-fi, у меня xiomi с батареей 5000 миллиампер держал меньше. Быстрый 8 андроид го.

Недостатки:
В мощные игры не поиграешь, хотя за эту сумму нет телефонов которые потянут. Передняя камера плохая.

Комментарий:
За эту сумму стоит брать. Лучше не найдёте по качеству и цене. Заказывал 2 телефона. Заказывайте черного цвета. Смотрится дорого.

Самовывоз невозможен
Смартфон Doogee X90 Black - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4530 руб., позвонив по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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