Cтабилизатор DJI OSMO MOBILE 2

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|DJI
|Тип товара
|Стедикам
|Аккумулятор
|Есть
|Вес
|0.485
|Диапазон вращения
|170 град.
|Диапазон наклона
|170 град.
|Нагрузка
|0.202 кг
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