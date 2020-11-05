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Автомагнитола JVC KD-X162 1DIN 4x50Вт

Артикул: 218250
  • Автомагнитола JVC KD-X162 1DIN 4x50Вт - фото 1
  • Автомагнитола JVC KD-X162 1DIN 4x50Вт - фото 2
  • Автомагнитола JVC KD-X162 1DIN 4x50Вт - фото 3
Автомагнитола JVC KD-X162 1DIN 4x50Вт - фото 1
Автомагнитола JVC KD-X162 1DIN 4x50Вт - фото 2
Автомагнитола JVC KD-X162 1DIN 4x50Вт - фото 3
3 520 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 218250
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендJVC
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелида
Наличие ТВ-тюнеранет
Читаемые форматыMP3, WMA, FLAC
Функция Съемная панельесть
Типоразмер1 DIN
Тип дисплеямонохромный
Сенсорный дисплейнет
Радиоприемникесть
Поддержка iOS (car play)есть
Поддержка Androidесть
Наличие usb-портаесть
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие Bluetoothнет
Выходная мощность номинальная200 Вт
Кол-во полос эквалайзера3
Состояние товарановый
ВыходыPreAmp тыл, PreAmp сабвуфер
ВходыUSB
Длина, см5.3
Ширина, см18.2
Высота, см10
Вес, кг0.6
Автопроигрыватель JVC KD-X162 соответствует типоразмеру 1DIN: это значит, что модель обладает совместимостью почти с любыми моделями транспортных средств. Для питания проигрывателя используется 12-вольтовая бортовая электросеть. Автопроигрыватель характеризуется максимальной выходной мощностью, равной 50 Вт на канал (всего каналов 4). Автопроигрыватель JVC KD-X162 может использовать в качестве источников звука USB-устройства, на которые вы сможете записать файлы в форматах MP3, FLAC, WMA и WAV. Имеется и линейный вход, к которому можно подключить, например, аудиоплеер. Встроенный радиотюнер способен принимать сигналы радиостанций, ведущих вещание в диапазонах FM и AM. Поддержка RDS дает возможность получать текстовую информацию по радиоканалу. Автопроигрыватель JVC KD-X162 имеет сегментный дисплей с подсветкой. Подсветка есть и у кнопок. Проигрыватель имеет съемную панель. Многим пользователям будет полезна возможность управления с помощью руля. Установочная глубина автопроигрывателя равна 100 мм. Модель упакована в красочную, имеющую презентабельный вид коробку.


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Самовывоз невозможен
Автомагнитола JVC KD-X162 1DIN 4x50Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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