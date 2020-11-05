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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Black & Decker LD12SP-RU

Артикул: 218080
  • Дрель-шуруповерт Black & Decker LD12SP-RU аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Black & Decker LD12SP-RU аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Black & Decker LD12SP-RU аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 3
Дрель-шуруповерт Black & Decker LD12SP-RU аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 1
Дрель-шуруповерт Black & Decker LD12SP-RU аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 2
Дрель-шуруповерт Black & Decker LD12SP-RU аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 3
3 530 руб. 
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+ 85 КэтКоинов
Артикул: 218080
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlack & Decker
Тип товарадрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент16
Тип патронабыстрозажимной
Макс. диаметр патрона10
Макс. диаметр сверления дерева15
Макс. диаметр сверления металла10
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходда
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы1
Лампа точечной подсветкида
Ограничитель глубины сверлениянет
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращениянет
КомплектацияДрель-шуруповерт, зарядное устройство x1, набор оснастки
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см28
Ширина, см8
Высота, см19
Вес, кг1
Компактная аккумуляторная дрель BLACK+DECKER LD12SP-RU используется в быту при выполнении работ по сверлению отверстий, сборке мебели, закручиванию крепежных элементов. Дрель имеет прочный корпус из пластика и редуктор из металла. Качественная сборка обуславливает долгий срок службы инструмента. Комфорт рабочего процесса увеличивают прорезиненные вставки на корпусе. Высокий крутящий момент 900 об/мин позволяет выполнять даже самые сложные задачи по закручиванию крепежа и сверлению. Благодаря небольшому весу устройство не доставляет проблем при транспортировке и хранении. Для быстрой смены оснастки предусмотрен быстрозажимный патрон. Аккумулятор обеспечивает возможность применения дрели-шуруповерта в местах, где отсутствует электроэнергия. BLACK+DECKER LD12SP-RU – это эффективный многофункциональный инструмент для домашнего мастера.


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Теги товара: Безударные.


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Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Black & Decker LD12SP-RU - стоимость товара 3530 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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