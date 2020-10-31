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Видеорегистратор ACV Q5 Lite

Артикул: 15305
  • ACV auto Q5 Lite - фото 1
  • Видеорегистратор ACV Q5 Lite - фото 2
ACV auto Q5 Lite - фото 1
Видеорегистратор ACV Q5 Lite - фото 2
5 390 руб. 
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+ 351 КэтКоинов
Артикул: 15305
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендACV
Тип товараВидеорегистраторы
Угол обзора100°
Возможность записи события в отдельный файлесть
Режим записициклическая
Наличие экранаесть
Наличие радар детекторанет
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSнет
Максимальное разрешение видеозаписи1920x1080
Конструкциядержателем на лобовое стекло
Кол-во камер1
Длительность разрыва записинет
Диагональ экрана, дюйм2
Датчик удара (G-сенсор)есть
Наличие встроенного микрофонада
Состояние товарановый
Длина, см9.5
Высота, см3
Вес, кг0.11

Видеорегистратор ACV Q5 Lite позволяет фиксировать на видео события, происходящие во время дорожного движения. За счет компактных размеров и складной конструкции прибор занимает минимум места на лобовом стекле и не мешает обзору во время движения. Он выдает четкое видео высокого качества в формате Full HD с разрешением 1920x1080. Видеорегистратор ACV Q5 Lite записывает качественное видео в темное время суток за счет режима ночной съемки.

Особенности:

  • Прибор может работать при выключенном двигателе, так как питается не только от бортовой сети автомобиля, но и от аккумулятора;
  • Четырехкратный цифровой зум;
  • Датчик удара (G-сенсор) защищает видеофайлы от стирания при резких движениях автомобиля;
  • Предварительный просмотр видеоматериала на дисплее с диагональю 2";
  • Автоматической начало записи при включении питания.

Комплектация:

  • Видеорегистратор ACV Q5 lite;
  • Кронштейн на липкой ленте;
  • Зарядное устройство;
  • Кабель для подключения к телевизору;
  • Кабель USB.


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Самовывоз невозможен
Видеорегистратор ACV Q5 Lite - по цене 5390 руб. в Новосибирске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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