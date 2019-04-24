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Рюкзак Canon Custom Gadget Bag 300EG

(4)
Артикул: 14958
  • Сумка Canon Custom Gadget Bag 300EG - фото 1
  • Сумка Canon Custom Gadget Bag 300EG - фото 2
  • Сумка Canon Custom Gadget Bag 300EG - фото 3
  • Сумка Canon Custom Gadget Bag 300EG - фото 4
Сумка Canon Custom Gadget Bag 300EG - фото 1
Сумка Canon Custom Gadget Bag 300EG - фото 2
Сумка Canon Custom Gadget Bag 300EG - фото 3
Сумка Canon Custom Gadget Bag 300EG - фото 4
1 780 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 14958
В наличии
Рейтинг:

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БрендCanon
Тип товараФоторюкзаки
Вес, кг0.8
Вместимостьдополнительный объектив
Габариты (ВхШхГ), см34x21x13
Дождевикнет
Защита от водыесть
Количество лямок1
Материалтекстиль
Цветчерный
Сумка Canon EOS Custom Gadget – настоящая находка для тех, кто никак не может решить, в чем носить свою фототехнику. Данная модель довольно объемна и легко вмещает в себя помимо зеркальной камеры три-четыре объектива. При этом в сумке найдется место и для аксессуаров, а на внешней поверхности предусмотрено крепление для переноски штатива. Кроме того, сумка защищена от промокания нейлоном, а для переноски можно использовать или ручку, или съемный наплечный ремень.


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Рейтинг: 5 на основе 4 отзывов
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24.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
1. Размеры и вес. Она маленькая и легкая 2. Регулируемые деления 3. Очень удобный, мягкий и широкий ремень 4. Водонепроницаемый материал

Недостатки:
Хотелось бы иметь отдельный карман на молнии для мелочей, документов и пр.

Комментарий:
Очень удобная сумка, которую можно использовать как для фотоаппарата, так и просто в повседневной жизни. Места в ней достаточно, перегородки отсеков на липучках.


14.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Качество. Хороший внешний вид. Удобство ношения.

Недостатки:
Размер как говорится "только-только"

Комментарий:
Рюкзак очень хорошо сделан, но не велик (хотя для меня самое то). Внутри помещается вспышка, тушка Canon 600d вместе с объективом 24-105 (в сборе) и вообщем-то всё. Хотя место еще есть для небольшого объектива к примеру. Всё плотно застегивается, внутри не болтается. Кармашек-сумочка, что пристегивается на ремне, хорошо подходит для мелочевки. Удобно доставать фот, не снимая рюкзака, а перевернув его вперед.


14.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Лёгкий и удобный. Можно свернуть и засунуть в багаж.
Материал достаточно качественный и не выглядит дешево, как мне показалось по фото.
Цена просто супер. Попутно я купил Lowepro Slingshot Edge 250 AW, который гораздо дороже, в результате, пользуюсь только этим EOS рюкзаком. Ношу 6D, 24-105 mm с надетой блендой. Остаётся место для документов, ключей, аккумулятора 10 тыс мАн. и т.д.

Недостатки:
пока не нашёл.


14.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
1. Размеры и вес. Она маленькая и легкая
2. Регулируемые деления
3. Очень удобный, мягкий и широкий ремень
4. Водонепроницаемый материал

Недостатки:
Хотелось бы иметь отдельный карман на молнии для мелочей, документов и пр.

Комментарий:
Очень удобная сумка, которую можно использовать как для фотоаппарата, так и просто в повседневной жизни. Места в ней достаточно, перегородки отсеков на липучках.
Вмещает в себя olympus с бат. ручкой и объективом, плюс парочку запасных объективов и всякую мелочь с документами.

Самовывоз невозможен
Рюкзак Canon Custom Gadget Bag 300EG - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1780 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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