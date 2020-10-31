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Машинка для стрижки Sinbo SHC 4359 красный

Артикул: 110608
  • Машинка для стрижки Sinbo SHC 4359 красный - фото 1
  • Машинка для стрижки Sinbo SHC 4359 красный - фото 2
Машинка для стрижки Sinbo SHC 4359 красный - фото 1
Машинка для стрижки Sinbo SHC 4359 красный - фото 2
940 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 110608
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSinbo
Тип товараМашинки для стрижки волос
Вес, кг-
Влажная очистканет
Время автономной работы45 мин
Индикатор зарядкиесть
Количество насадок1
Комплектациящеточка для чистки, масло
Насадка для филировкинет
Настройка длины стрижкис помощью регулятора
Роторный двигательнет
Самозатачивающиеся лезвиянет
Стрижка бородынет
Типмашинка универсальная
универсальная машинка для стрижки, питание автономное, число установок длины: 9


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Самовывоз невозможен
Машинка для стрижки Sinbo SHC 4359 красный - стоимость товара 940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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