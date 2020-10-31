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Главная Компьютерная техника и ПО Расходные материалы Картриджи для струйных принтеров HP Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610

Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610

Артикул: 110016
  • Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610 - фото 1
  • Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610 - фото 2
  • Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610 - фото 3
  • Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610 - фото 4
Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610 - фото 1
Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610 - фото 2
Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610 - фото 3
Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610 - фото 4
6 672 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 110016
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БрендHP
Тип товара
Совместимостьдля HP
Цветчерный/серый
Емкость картриджастандартная
Поддерживаемые модели принтеровOfficeJet 8000, OfficeJet 8500, OfficeJet 8500a, OfficeJet 8500a Plus
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.


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