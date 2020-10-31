Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(383)207-84-47
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Колонки Sven MS-110 2.1 черный 10Вт

Артикул: 109738
  • Колонки Sven MS-110 2.1 черный 10Вт - фото 1
  • Колонки Sven MS-110 2.1 черный 10Вт - фото 2
  • Колонки Sven MS-110 2.1 черный 10Вт - фото 3
  • Колонки Sven MS-110 2.1 черный 10Вт - фото 4
  • Колонки Sven MS-110 2.1 черный 10Вт - фото 5
  • Колонки Sven MS-110 2.1 черный 10Вт - фото 6
  • Колонки Sven MS-110 2.1 черный 10Вт - фото 7
  • Колонки Sven MS-110 2.1 черный 10Вт - фото 8
Колонки Sven MS-110 2.1 черный 10Вт - фото 1
Колонки Sven MS-110 2.1 черный 10Вт - фото 2
Колонки Sven MS-110 2.1 черный 10Вт - фото 3
Колонки Sven MS-110 2.1 черный 10Вт - фото 4
Колонки Sven MS-110 2.1 черный 10Вт - фото 5
Колонки Sven MS-110 2.1 черный 10Вт - фото 6
Колонки Sven MS-110 2.1 черный 10Вт - фото 7
Колонки Sven MS-110 2.1 черный 10Вт - фото 8
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 109738
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендSven
Тип товараКолонки
Вес, кг1.71
Длина, см24
Ширина, см21.5
Высота, см15
Диапазон воспроизводимых частот50-20000 Гц
Тип акустической системы2.1
Мощность10 Вт
Суммарная мощность10 Вт
Материал корпуса колонокпластик
Мощность сабвуфера5 Вт
Мощность фронтальных колонок2.5 Вт
Материал корпуса сабвуфераМДФ
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитовпластик
Питание от USBнет
Питание от сетиесть
Интерфейс USB Type A (для флэшки)есть
Количество колонок в комплекте2
Входылинейный
ПроизводствоКитай
Акустика SVEN MS-110 – отличное решение для небольшого рабочего места. Компактная, удобная, с четким и громким звуком – она станет отличным помощником для тех, кому недостаточно качества звукопередачи встроенной акустики ноутбуков и компьютеров. Мультимедийная акустическая система 2.1 SVEN MS-110 способна воспроизводить музыкальный контент с карт памяти SD и флэш-накопителей. При разработке модели инженеры SVEN уделили особое внимание эргономике – все органы управления вынесены на переднюю панель сабвуфера. Модель выполнена в черном глянцевом корпусе с серебристой отделкой. Выглядит она нарядно и стильно. Корпус сабвуфера изготовлен из дерева – это решение позволило добиться более глубокого и насыщенного звучания басов, чем у полностью пластиковых аналогов. SVEN MS-110 подойдет как для прослушивания музыки, так и для озвучки фильмов, воспроизводимых на ПК или ноутбуке.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Колонки Sven MS-110 2.1 черный 10Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...