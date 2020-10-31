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Блок питания Hipro ATX 500W (HIPO DIGI) HPA-500W

Артикул: 109299
Блок питания Hipro ATX 500W (HIPO DIGI) HPA-500W
3 070 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 109299
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHipro
Тип товараБлок питания
Вес, кг1.4
Питание видеокарты6+2 pin, 6 pin
Питание мат. платы и процессора24+4+4 pin
Размер вентилятора(ов), мм120
Размеры (ВхДхШ), см8.6х14х15
Разъемы SATA, шт6
Количество вентиляторов1
Состояние товарановый
Форм-факторATX
Блок питания Hipro ATX 500W (HIPO DIGI) HPA-500W. PFC активный. Защита от перенапряжения. Защита от перегрузки. Защита от короткого замыкания.


Теги товара: ATX, игровые, ATX 500W.


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Блок питания Hipro ATX 500W (HIPO DIGI) HPA-500W - этот товар вы можете купить по цене 3070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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