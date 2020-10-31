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Мышь Logitech Wireless Mini Mouse M187 White

Артикул: 109226
  • Мышь Logitech Wireless Mini Mouse M187 White - фото 1
  • Мышь Logitech Wireless Mini Mouse M187 White - фото 2
Мышь Logitech Wireless Mini Mouse M187 White - фото 1
Мышь Logitech Wireless Mini Mouse M187 White - фото 2
1 730 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109226
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLogitech
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г51.9
Время работы, дней180
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши1xAAA
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм51x31x83
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветбелый
Разрешение оптического сенсора, dpi1000
Тип соединениябеспроводное
Мышь беспроводная Logitech M187 – миниатюрный манипулятор, удобный для работы на ноутбуке. Это изящное портативное устройство. Его черная глянцевая поверхность красиво переливается на свету. Масса мышки этой модели – 51 г, размеры – 51х31х83 мм. Подключенный по технологии беспроводной связи этот аксессуар позволит пользователю управлять персональным компьютером на расстоянии 10 м благодаря USB-ресиверу и наличию чувствительного оптического датчика с разрешением 1000 dpi. Обладая такой мышкой, можно с большим комфортом выполнять привычные действия на ПК: запуск приложений, просмотр документов, смена пользовательских настроек. Это достигается благодаря наличию трех механических кнопок, запрограммированных на выполнение этих стандартных функций. Устройство выполнено в эргономичном дизайне, удобно располагается в руке. Оно подходит для работы как правшей, так и людей с ведущей левой рукой. Цена беспроводной мышки Logitech M187 акцентирует внимание покупателей на высоких качественных характеристиках этого изделия.


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Мышь Logitech Wireless Mini Mouse M187 White - по цене 1730 руб. в Новосибирске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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