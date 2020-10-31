Фен Philips Hp 8233/00

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Philips
|Тип товара
|Фены
|В комплекте
|диффузор, концентратор
|Вес, кг
|0.6
|Длина сетевого шнура
|1.8
|Дополнительная информация
|мотор АС, керамическое покрытие нагревательного элемента
|Защита от перегрева
|есть
|Индикация включения
|нет
|Количество режимов интенсивности воздушного потока
|2
|Количество режимов нагрева
|4
|Мощность
|2200
|Функции
|подача холодного воздуха
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