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LinkWorld VC-05M06 простой, акуратный,компактный корпус строгого дизайна для дома и офиса. Имеет наличие возможности установить жидкостное охлаждение и наличие всех необходимых мест для комплектующих. Поставляется без блока питания и вентилятора.

Корпус LinkWorld VC-05M06 черный без БП mATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.