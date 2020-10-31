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Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый

Артикул: 108000
  • Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U белый - фото 1
  • Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U белый - фото 2
Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U белый - фото 1
Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U белый - фото 2
2 310 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 108000
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAsus
Тип товараПривод оптический
Тип приводаDVD RW DL
ИнтерфейсUSB 2.0
Тип размещениявнешний
Цвет корпусабелый
Скорость чтения CD24x
Скорость чтения DVD8x
Скорость записи CD-R24x
Скорость записи CD-RW16x
Скорость записи DVD-R8x
Скорость записи DVD+R8x
Скорость записи DVD-RW6x
Скорость записи DVD+RW8x
Скорость записи DVD-R DL6x
Скорость записи DVD+R DL6x
Скорость записи DVD-RAM5x
Размер буфера, Мб1
Время доступа CD140 мс
Время доступа DVD160 мс
Длина, см15.7
Ширина, см14.2
Высота, см2.1
Вес, кг0.313
внешний оптический привод DVD RW DL, воспроизводит диски: DVD, CD, записывает диски: DVD, CD, интерфейс USB 2.0, цвет корпуса: белый


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Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2310 руб., вам надо позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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