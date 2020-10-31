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Сумка Для Коньков Sm Жен (Рекоменд Р 36-41)

Артикул: 106233
Сумка для коньков SM жен. (рекоменд. р.36 - 41)
441 руб. 
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Артикул: 106233
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSM
Тип товараСумка
Размер ноги36-41

Сумка SM 00016965 используется для хранения и переноски спортивных и фигурных коньков. Имеет компактный размер, соответствующий размеру коньков 36-41. Выполнена из прочного материала с уплотнительным слоем для предохранения от повреждения сумки лезвиями коньков. Сумка SM 00016965 имеет регулируемый по длине плечевой ремень и оригинальную удобную форму.

Особенности:

  • Для детских коньков;
  • Цвет - в ассортименте;
  • Регулируемый плечевой ремень;
  • Материал - оксфорд 600;
  • Подкладка - полиэстер;
  • Уплотнитель - изолон.

Комплектация:

  • Сумка SM 00016965;
  • Упаковка.

Товар в ассортименте:



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Самовывоз невозможен
Сумка Для Коньков Sm Жен (Рекоменд Р 36-41) - купить по цене 441 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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