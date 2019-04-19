Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS Black

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|Этот товар можно купить в кредит
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|Бренд
|Canon
|Тип товара
|Компактные фотоаппараты
|Разрешение матрицы, Мпикс
|20.3
|Физический размер матрицы
|6.16x4.62 мм
|Тип матрицы
|BSI CMOS
|Встроенная вспышка
|есть
|Крепление внешней вспышки
|нет
|Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)
|25-625 мм
|Диафрагма
|F3.2-F6.6
|Zoom оптический
|25x
|Zoom цифровой
|4x
|Система стабилизации изображения
|оптическая
|Скорость серийной съемки
|2.5 кадр./сек.
|Запись видео
|есть
|Максимальное разрешение видеосъемки
|1920x1080
|Размер дисплея, дюйм
|3
|Разрешение дисплея
|922000
|Тип дисплея
|ЖК
|Тип видоискателя
|нет
|Светочувствительность
|80-3200 ISO
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC
|Интерфейсы
|USB 2.0, HDMI
|Wi-Fi
|есть
|Bluetooth
|нет
|GPS
|нет
|Влагозащита
|нет
|Элементы питания
|свой собственный
|Цвет
|черный
|Комплектация
|фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство со шнуром питания, ремешок на запястье, документация, упаковка
|Габариты (ШxВxГ), мм
|96.9x56.9x27.9
|Вес, кг
|0.182
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19.04.2019
Наверное самый компактный 28мм для то кого зума
Зум 25x
Жестко не мылит фото
Не задирает ISO
Недостатки:
нет
Комментарий:
Нужен был компактный фотоаппарат с большим зумом, кинул в карман и забыл. К сожалению развитие комактов застопорилось как лет 5. Камера в телефоне убивает их. Хотел матрицу в 1 дюйм но таких просто не нашел, компактность+зум. Снимки доволен на что рассчитывал, да не зеркалка, но на ISO 80,100 все не так плохо, приловчишись можно делать хорошие снимки. Своих денег стоит, трястись над ним не надо.
05.11.2018
Наверное самый компактный 28мм для то кого зума
Зум 25x
Жестко не мылит фото
Не задирает ISO
Недостатки:
Присущие всем компактам
Комментарий:
Нужен был компактный фотоаппарат с большим зумом, кинул в карман и забыл. К сожалению развитие комактов застопорилось как лет 5. Камера в телефоне убивает их. Хотел матрицу в 1 дюйм но таких просто не нашел, компактность+зум. Снимки доволен на что рассчитывал, да не зеркалка, но на ISO 80,100 все не так плохо, приловчишись можно делать хорошие снимки. Своих денег стоит, трястись над ним не надо.
05.11.2018
Маленький и легкий. Отличный зум, оптическая стабилизация кадра, не задирает ISO, емкий аккумулятор, невысокая цена.
Недостатки:
Формфактор матрицы и соответственное качество фотографий. Но лучшие матрицы стоят гораздо дороже. Не разобрался как по WiFi сбрасывать фото на компьютер, подключаю шнурком. На телефон по WiFi получилось, но сбрасывать на устройство с маленьким экраном и малой емкостью носителя не вижу смысла.
Комментарий:
Брал на замену SX10IS. Весит и занимает места гораздо меньше, а снимает не хуже. Для моих целей качества хватает. Макросъемка даже неожиданно удивила.